Juventus: parte l’Academy World Cup

Quella di quest’anno sarà la terza edizione della World Cup e sarà diversa dalle altre per location, servizi e programmi. Un appuntamento prestigioso per la sua importanza e internazionalità. Per la prima volta, infatti, si disputerà, come dicevamo, tra i paesaggi mozzafiato della Valle d’Aosta e nello specifico le sedi scelte per ospitare l’evento saranno Aosta, Courmayeur e Pila. Una manifestazione che coinvolgerà 29 academies per un totale di oltre 1000 giocatrici e giocatori, 150 allenatori e 400 genitori al seguito. E andando più nel dettaglio, ci saranno ragazzi nati dal 2007 al 2012 e ragazze nate nel 2007 e nel 2008. Quasi 30 academies provenienti da 22 Paesi differenti (di cui almeno una per ogni Continente): Tunisia, Egitto, Nigeria, U.A.E., Oman, Arabia Saudita, Cipro, Ungheria, Gran Bretagna, Francia, Polonia, Svizzera, Turchia, Malta, Colombia, Guatemala, Cile, Argentina, Brasile, Australia, Canada e Stati Uniti.