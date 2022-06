Juventus, ritorna l’Academy World Cup dopo la pandemia

La Juventus è molto attiva per quanto riguarda l'organizzazione di tornei giovanili. Dimostrazione lampante è l' Academy World Cup , che torna dopo i due anni di stop a causa della pandemia. Ecco il comunicato del club bianconero: "Dopo la Training Experience Elite, che ha coinvolto 23 giovani appassionate e appassionati di calcio da tutto il mondo, siamo qui per annunciarvi un graditissimo ritorno: quello della Juventus Academy World Cup che si svolgerà tra Torino e la Valle d’Aosta dal 14 al 18 giugno. La notizia più bella è che si torna fisicamente in campo, dall’ultima edizione del 2019. Un altro bellissimo segnale di ripresa. Quella di quest’anno sarà la terza edizione della World Cup e sarà diversa dalle altre per location, servizi e programmi.

Un appuntamento prestigioso per la sua importanza e internazionalità. Per la prima volta, infatti, si disputerà, come dicevamo, tra i paesaggi mozzafiato della Valle d’Aosta e nello specifico le sedi scelte per ospitare l’evento saranno Aosta, Courmayeur e Pila. Una manifestazione che coinvolgerà 29 academies per un totale di oltre 1000 giocatrici e giocatori, 150 allenatori e 400 genitori al seguito. E andando più nel dettaglio, ci saranno ragazzi nati dal 2007 al 2012 e ragazze nate nel 2007 e nel 2008. Quasi 30 academies provenienti da 22 Paesi differenti (di cui almeno una per ogni Continente): Tunisia, Egitto, Nigeria, U.A.E., Oman, Arabia Saudita, Cipro, Ungheria, Gran Bretagna, Francia, Polonia, Svizzera, Turchia, Malta, Colombia, Guatemala, Cile, Argentina, Brasile, Australia, Canada e Stati Uniti. Si inizierà martedì 14 con la cerimonia di apertura all’Allianz Stadium, in diretta streaming sulla nostra pagina Facebook (da confermare questa informazione). Poi, i tre giorni seguenti (15, 16 e 17) saranno interamente dedicati alle gare del torneo che si disputeranno presso gli impianti di Montfleury e Gressan, Charvensod, Saint Pierre e Aymavilles, Villeneuve e Roisan, Morgex e Courmayer, su campi in erba naturale e sintetica. Venerdì 17 sarà anche il giorno delle finalissime delle varie categorie che si giocheranno in una location da sogno: il JTC, il centro sportivo della Prima Squadra.