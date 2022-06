Fagioli, Miretti e Rovella: destini diversi per i baby bianconeri

La Juventus continua a muoversi sul mercato in vista della prossima stagione, e sta cercando di tutelarsi anche con i giovani in prestito nelle varie squadre

La Juventus sta sondando il mercato alla ricerca di rinforzi da inserire nella rosa del prossimo anno, ma contemporaneamente i bianconeri stanno anche guardando tra le mura di casa, dove alcune questioni relative a rinnovi e al futuro dei suoi giovani sono ancora in ballo. Una di queste riguarda il centrocampista Nicolò Fagioli, in prestito lo scorso anno alla Cremonese con la quale ha conquistato la promozione in Serie A. La Juventus avrebbe incontrato l'entourage del giocatore, proponendo un rinnovo fino al 2026, anche se non sarebbe ancora chiaro il ruolo che il giocatore avrà. A proposito di questo e di quello che succederà è stato lo stesso Fagioli a parlarne in un'intervista rilasciata a La Repubblica.

"Giocare in Under23 per me è stata fondamentale. In Primavera siamo troppo piccoli, fisicamente non si regge il confronto con la prima squadra: o sei un fenomeno o il salto è veramente difficile. L’U23 ti mette in competizione con gente adulta, ti fa abituare al calcio vero. Io volevo giocare, mi interessava quello. Avevo fatto la preparazione estiva con la prima squadra ma sapevo che sarebbe arrivato Locatelli, oltretutto da campione d’Europa: avrei avuto poco spazio, se fossi rimasto. Ho fatto un'esperienza alla Cremonese che mi ha permesso di crescere, ma non posso sapere se in A avrei già potuto starci perché non c'è la controprova. Vedrò di dimostrarlo nella prossima stagione"

Questa la situazione legata al centrocampista alla Cremonese la passata stagione, mentre per Miretti, le cose sembrano essere più definite. Allegri si è prodigato per tutta la stagione in complimenti al ragazzo, che nelle partite giocate con la prima squadra ha ben figurato. Nei piani di Madama i due dovrebbero essere destinati a rimanere, con Rovella che invece potrebbe essere sacrificato in quale operazione di mercato.