Juventus Academy, nuova struttura inaugurata in Tagikistan

Prosegue il lavoro della JuventusAcademy. Il progetto firmato dal club bianconero si espande ancora, e questa volta è il turno del Tagikistan, nuova sede della struttura. Un'idea della Vecchia Signora che va avanti da diverso tempo, seguendo anche il calcio giovanile in zone poco avvezze a questo tipo di sport, un programma anche per far conoscere il marchio Juventus al di fuori della zone europea. Ecco il comunicato di Madama: "Continua a crescere la famiglia delle Juventus Academy. Questa settimana è stata inaugurata, alla presenza delle autorità locali, la struttura in Tagikistan, nella città di Dushanbe.