Il gran finale della Juventus Academy World Cup 2022

Nella casa bianconera sono state premiate le squadre vincitrici delle varie categorie, ma non solo: è stata, così come l’evento inaugurale di qualche giorno fa, l’occasione per tornare a essere felici e divertirci insieme (con la compagnia di Jay), celebrando il ritorno di questa bellissima manifestazione, dopo i due anni di pandemia.

Il trofeo Fair Play Powered by jeep è stato attribuito All’Academy Devon, i cui giocatori si sono distinti più volte per l’atteggiamento e la correttezza dimostrata nei confronti degli avversari nonché per lo spirito positivo portato in campo.