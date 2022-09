Juventus al via il progetto Academy in Italia: il comunicato

Novità per la Juventus . Il club bianconero, attraverso il proprio sito, ha reso noto il nuovo progetto Academy , che si svolgerà in Italia. Ecco tutte le informazioni: "Qui vi avevamo raccontato l’inizio di stagione delle Academy d’Elite di Piemonte e Valle d’Aosta. Oggi, venerdì 23 settembre, vi raccontiamo la presentazione ufficiale della nuova annata anche delle Juventus Academy sul territorio nazionale. Presentazione che si è svolta questa mattina alle ore 10:00 al J|Hotel alla presenza di tutti i responsabili delle 11 Academy coinvolte.

Tra queste anche un nuovo ingresso: l’A.S.D. FAIR PLAY MESSINA. Tutti insieme per un altro grande progetto. Ruolo centrale nel progetto lo ricopre l’Area Scouting Italia curata da Corrado Ferracuti, Scouting Academy Italy Supervisor, e da Antonio Sconziano, Scouting Academy Italy Specialist. Lo staff Juventus che seguirà il progetto sarà lo stesso che si sta occupando delle Juventus Academy d’Elite di Piemonte e Valle d’Aosta.

9 LE JUVENTUS ACADEMY ITALIA 2022/2023 U.P. GAVIRATE CALCIO (Gavirate, Varese) A.S.D. U.S. LIMITE E CAPRAIA (Capraia e Limite, Firenze) A.S.D. NEW ACADEMY (Pesaro, Pesaro e Urbino) A.S.D. FULGINIUM (Foligno, Perugia) A.S.D. NICK CALCIO BARI (Bari) A.S.D. INVICTA MATERA (Matera) ACADEMY POSILLIPO CALCIO A.S.D. (Napoli) S.S.D. a R.L. SEGATO (Reggio Calabria) A.S.D. JONIA CALCIO FOOTBALL CLUB (Riposto, Catania) A.S.D. TIEFFE CLUB (Palermo) A.S.D. FAIR PLAY MESSINA (Messina)".