Giovinco nuovo capo della Juve Accademy di Toronto

Ieri Giovinco ha visitato il centro sportivo di Vinovo dove ha fatto foto e video con la maglia della Juventus. Da lì ha poi mandato un video-saluto a tutti i giovani bianconeri: "Ciao ragazzi sono tornato qui a Vinovo giusto per ricordarmi da dove sono arrivato. Voglio farvi un grosso in bocca a lupo e mi raccomando credeteci sempre. Un grande abbraccio a tutti".

Dopo aver lasciato l'Europa, la Formica Atomica ha fatto fortuna proprio a Toronto, dove è diventato un idolo dei tifosi. Proprio dal Canada, quindi, il classe 1987 inizierà la sua carriera da dirigente, sempre legato al mondo Juve. Ma l'unione tra Toronto e il mondo bianconero non si ferma qui. Giovinco dopo aver lasciato il calcio giocato in un certo senso ha lasciato il testimone a Federico Bernardeschi, che in estate si è trasferito proprio in Canada. Qui l'ex Fiorentina è tornato a divertire e divertirsi, conquistando subito il cuore dei tifosi.