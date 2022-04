Juventus, 40 anni fa lo storico acquisto di Michel Platini

40 anni fa la Juventus annunciava l'acquisto dal Saint-Etienne di Michel Platini, bandiera e leggenda del club bianconero.

La Vecchia Signora, nel 1982, si fionda sul talento di Joeuf, strappandolo alla concorrenza per 250 milioni di lire, una cifra che fa impallidire rispetto ai trasferimenti odierni. Nelle cinque stagioni a Torino, l'ex Nancy diventa e si consacra come uno dei calciatori più forti della storia del calcio, vincendo un'infinità di riconoscimenti personali e di squadra. Il palmares recita questo: 2 campionati italiani, 1 Coppa Italia , 1 Coppa delle Coppe, 1 Supercoppa Uefa, 1 Coppa dei Campioni , 1 Coppa Intercontinentale, 1 Campionato d'Europa e 3 Palloni d'oro consecutivi, dal 1983 al 1985. Sono, inoltre tantissimi i gol stupendi che si ricordano del trequartista francese, visto che il classe '55 ha siglato ben 104 reti in 224 presenze con la casacca del club piemontese.

Platini rimarrà nell'immaginario collettivo uno dei più rappresentativi calciatori della Juventus, come anche testimoniato dalle parole di Gianni Agnelli, l'uomo forse più iconico del mondo bianconero: "Platini lo abbiamo preso per un tozzo di pane e lui ci ha messo sopra il foie gras." Una frase che può far capire quello che ha rappresentato il francese per la Juventus di quelle stagioni, un numero 10 che ha cambiato per sempre la storia del calcio, che rimarrà sempre nel cuore degli juventini.