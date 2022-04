Calciomercato Juventus / Ultim’ora, trattativa bollente: “Accordo raggiunto”

Il calciomercato è ancora ufficialmente chiuso, ma le notizie e le indiscrezioni che stanno circolando confermano come tanti club si stanno già muovendo concretamente, Juventus inclusa. Normale che sia così, il mercato si inizia a fare sempre con largo anticipo, senza aspettare il via ufficiale.

Soprattutto quando, come nel caso della Juve, si hanno davvero tante questioni da affrontare e da dover risolvere. I bianconeri dovranno cedere diversi giocatori, per poi rinforzare la rosa a disposizione di Max Allegri con colpi importanti in ogni reparto .

Questo è il momento dunque di chiedere informazioni, sondare il terreno e avviare i contatti. Ma, in alcuni casi, si potrebbe anche andare oltre e approfondire in maniera concreta qualche discorso. Una trattativa in particolare sarebbe già in corso e starebbe diventando caldissima, con la Juventus che avrebbe già strappato un "sì" fondamentale <<<