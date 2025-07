Juventus, 100 milioni dagli esuberi

La Juventus ha in casa una lunga lista di partenti costosi: ecco i nomi e il prezzo che la Juventus vorrebbe ricavare.

Come ormai è chiaro a tutti, la Juventus sta incontrando difficoltà sul mercato, principalmente a causa di una lunga lista di esuberi che non riesce a cedere, e ai quali incasserebbe una cifra molto importante per finanziare le entrate.

Il Corriere dello Sport ha fatto il punto della situazione sui principali partenti in casa bianconera.

Si parte ovviamente con Dušan Vlahović, che è in scadenza nel 2026 e da cui la Juventus vorrebbe ricavare una cifra di almeno 20 milioni di euro, anche qualcosa in più se si riuscisse.

Ci sono poi altri due casi noti, ovvero Douglas Luiz, che la società torinese valuta 40 milioni di euro, e Nico Gonzalez, che per 25 milioni di euro potrebbe salutare. Se a questa lista si aggiungono anche Lloyd Kelly, da cui la Juventus punta a incassare tra i 15 e i 20 milioni di euro, e Timothy Weah, la cui situazione è ben nota, la somma arriva a più di 100 milioni totali, che rappresenterebbero un’iniezione di liquidità fondamentale.

Gli altri partenti

Ma i partenti non sono solo quelli di primo piano: ce ne sono anche altri meno pubblicizzati, ma altrettanto importanti in chiave mercato. Il primo è Weston McKennie, il cui rinnovo è in bilico e dalla cui cessione la Juventus ricaverebbe sui 15 milioni di euro, e si prosegue con nomi quali Filip Kostić, Tiago Djaló, Mattia Perin e Arek Milik.