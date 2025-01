Juve, Zuliani: “La buona notizia è la condizione di Conceicao”

Zuliani ha parlato dell'esterno offensivo della Juventus, Conceicao: dopo l'infortunio, il calciatore starebbe recuperando in tempi rapidi

Nel suo editoriale su TJ, Claudio Zuliani ha parlato del momento della Juventus dopo la sconfitta in semifinale di Supercoppa italiana contro il Milan. Ecco cosa ha scritto: “La notizia positiva di oggi è il netto miglioramento di Conceicao che potrebbe essere convocato per il Derby della Mole. Ma come mai lui recupera sempre in fretta rispetto alle sensazioni negative e gli altri allungano le loro assenze? Forse perché si è trovato ad essere titolarissimo di questa nuova Juve con la massima fiducia da parte di Thiago Motta e ha una voglia matta di giocare che gli permette di bruciare le tappe”.

Zuliani: “Cattive notizie da Vlahovic”

Se da un lato le condizioni di Conceicao farebbero ben sperare, un po’ di preoccupazione attornierebbe attorno a Dusan Vlahovic: “La brutta notizia è quella della visita a sorpresa di Vlahovic al J-Medicalper controlli di routine che alla fine della giornata si sono trasformati in “lieve affaticamento muscolare” da monitorare giorno per giorno. L’ultima volta era capitato in nazionale dopo le sue dichiarazioni di un certo tipo. La risposta di Motta fu decisa “alla Juve difendere è un obbligo per tutti” e Dusan ci ha messo 3 partite per tornare a disposizione e altre tre per litigare con sé stesso e con qualche nostro sostenitore. Poi le ultime tre uscite dell’attaccante serbo senza realizzazioni sono culminate con la classica sostituzione al minuto 66 della sconfitta contro i rossoneri. Segue ghigno isterico trovato dai social e reso virale in pochi secondi”.