Juve, Zoff: “Se vendessero sarebbe una tragedia. Ne rimarrei deluso”

Dino Zoff , intervenuto a Radio Anch'io lo Sport, ha commentato l'eventuale cessione della Juventus da parte della famiglia Agnelli . La notizia, poi smentita da Exor, sembrerebbe avere un fondo di verità. Tale possibilità avrebbe comunque in qualche modo spiazzato l'ex portiere.

Ecco cosa ha affermato: "La vendita della Juventus da parte della famiglia Agnelli sarebbe tragica, perché loro rappresentano un’istituzione del Paese. Il mondo cambia ma gli Agnelli rimangono gli Agnelli, loro sono stati la Juventus. Se dovesse succedere ciò rimarrei deluso: per me la tradizione vale, non è una cosa da cambiare perché cambia il tempo. Vendere anche la il club bianconero sarebbe troppo”.