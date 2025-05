Juve, Zoff: “Lazio? Guai ad accontentarsi del pareggio”

Intervistato da Tuttosport l'ex Juve Dino Zoff ha parlato della sfida in programma tra Lazio e Juve: le sue parole

Intervistato da Tuttosport l’ex Juve Dino Zoff ha parlato della sfida in programma tra Lazio e Juve: “Guai a fare calcoli pensando di potersi accontentare del pareggio: in campo bisogna andare sempre per vincere, senza pensare agli impegni successivi. Mi aspetto una partita combattuta: chi vince mette le basi per la qualificazione alla Champions. La Juve è una squadra che non ha ancora una fisionomia: ha cambiato tanto, ma sinceramente mi aspettavo un campionato diverso. Hanno palesato troppe difficoltà in questi mesi. Tudor? Contano i risultati e il traguardo finale, però effettivamente la scossa c’è stata”.

Sui singoli: "Non so quali siano le condizioni fisiche di Vlahovic, ma lo ritengo un ottimo giocatore. Alla fine è sempre andato in doppia cifra nonostante diversi problemi e disavventure. Il suo recupero sarebbe importante in questo rush finale. Thuram rappresenta una delle note liete della Juventus. E' uno dei calciatori su cui i bianconeri devono puntare forte per il futuro, costruendo intorno al francese una grande squadra". Chiosa finale su Conte: "Antonio sta dando un contributo stratosferico. Solo lui poteva realizzare una cosa del genere, pur non avendo la squadra più forte del campionato e tenendo a bada una grandissima squadra come l'Inter".