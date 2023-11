Juve, Zielinski sul rinnovo con il Napoli: “Trattative in corso”

Intervistato da TVP Sport il giocatore del Napoli ha detto: " Le trattative per il rinnovo sono in corso. È il mio agente ad occuparsene, non escludo che il contratto possa essere prolungato, ma credo che si scoprirà a tempo debito . Ora sono concentrato a dare il massimo con la maglia del Napoli come ho fatto finora".

La scorsa estate Zielinski è stato a un passo dall'Arabia Saudita: "È vero, ma ho deciso di ottenere qualcosa di più qui in Europa, come giocare in Champions League. E ho deciso che non era ancora il momento di inseguire i soldi. Non mi sto lamentando. I soldi non sono tutto. So che magari in futuro ci sarà un’offerta così vantaggiosa e ne approfitterò, ma per ora ho deciso che sarebbe stato meglio continuare la mia carriera in Europa".