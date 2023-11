Juve-Inter, da Djalo a Zielinski: derby d’Italia anche sul mercato

La Juve pensa a Djalo e Zielinski come possibili rinforzi a parametro zero: occhio però alla concorrenza dell'inter

Gennaio non è ancora arrivato ma è già tempo di cominciare a pensare al mercato. La Juve avrà molto su cui lavorare, sia nell'immediato che in vista della prossima estate. Il mercato invernale è infatti il momento per rinforzare le rose ma anche per cominciare a guardare i giocatori a parametro zero.