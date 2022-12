Juve, Zidane nuovo allenatore a giugno? Occhio al Brasile

Un inizio di stagione deludente, poi la rimonta e il terzo posto in classifica: gli ultimi mesi di Massimiliano Allegri in casa Juve sono stati una montagna russa di emozioni. L'allenatore bianconero era stato richiamato sulla panchina della Vecchia Signora per risollevare le sorti della squadra ma fin qui non è riuscito nel suo intento. Dopo il deludente quarto posto dello scorso anno, ora Max è chiamato a un vero e proprio miracolo.