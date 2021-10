Juve, prima lo Zenit e poi l’Inter: una settimana di fuoco per i bianconeri

Settimana di fondamentale importanza per la Juve, che affronterà prima lo Zenit in Champions League e poi l'Inter in campionato

redazionejuvenews

La vittoria della Juventus contro la Roma è stata di fondamentale importanza. Dopo l'inizio di stagione sottotono i bianconeri non possono più permettersi di perdere punti per strada, neanche contro le squadre più forti. Una vittoria contro una diretta avversaria al titolo, che vale sei punti e permette alla squadra di Massimiliano Allegri di poter ancora sperare nella rimonta scudetto. I problemi sembrano essere ormai alle spalle e quella vista ieri è stata una Juventus cinica e compatta, a immagine e somiglianza del suo allenatore. Ora per i bianconeri una settimana d'inferno da cui dipenderà gran parte del proseguo della stagione.

Mercoledì i bianconeri voleranno in Russia, dove affronteranno lo Zenit San Pietroburgo, match valido per il girone H della Uefa Champions League. Dopo le vittorie contro Malmoe e Chelsea, i bianconeri sono attualmente primi alla testa del girone con 6 punti e la vittoria contro i russi permetterebbe loro di mettere un piede nella fase ad eliminazione diretta. L'avversario sembra abbordabile ma i bianconeri non dovranno fare l'errore di abbassare la guardia. Servirà la massima attenzione e concentrazione: vietato sbagliare.

Invece domenica prossima alle 20.45 la squadra di Massimiliano Allegri affronterà l'Inter Campione d'Italia. Il derby d'Italia non è e non sarà mai una partita come le altre e in questo caso vincere sarà doppiamente importante. In primo luogo per l'importanza storica del match, tra due delle squadre più forti del campionato italiano di Serie A. In secondo luogo per la classifica: i bianconeri sono attualmente a quota 14 punti e se dovessero vincere si porterebbero a 17, gli stessi dei nerazzurri.Uno scontro diretto importantissimo, che potrebbe decidere le sorti del campionato della Juventus. Come contro la Roma sarà fondamentale vincere, a tutti i costi. Riusciranno i bianconeri a ribaltare la stagione nel giro di soli otto giorni? Lo scopriremo solo vivendo.