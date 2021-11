Juve-Zenit, i convocati: tre assenze pesanti ma torna Chiesa

Tutto pronto in vista del match tra Juve e Zenit valido per la quarta giornata della Uefa Champions League. Ecco i convocati bianconeri

redazionejuvenews

Si avvicina sempre di più il big match tra Juventus e Zenit. Dopo un inizio di campionato veramente da dimenticare, i bianconeri questa sera avranno la possibilità di redimere almeno in parte la propria stagione. Vincendo contro lo Zenit, infatti, la squadra di Massimiliano Allegri riuscirebbe a passare il turno di Champions League con ben due giornate di anticipo. Sul proprio sito ufficiale la Juventus ha pubblicato la lista dei convocati. Ecco il comunicato del club bianconero: "Allianz Stadium, ore 21.00. Questa sera i bianconeri ospiteranno lo Zenit San Pietroburgo nel match valevole per la quarta giornata della fase a gironi con l'obiettivo di strappare il pass per gli ottavi di finale. L'elenco dei bianconeri convocati".

Ancora assenti Kean, Ramsey e De Sciglio, tutti e tra infortunati, mentre non potranno essere della partita Luca Pellegrini e Kaio Jorge, esclusi dalla lista Champions. Vista la situazione in attacco della Juventus, il giovane attaccante brasiliano sarebbe stato decisamente utile alla causa, ma purtroppo non potrà dare il suo contributo. Sospiro di sollievo, invece, per Federico Chiesa, che dopo aver saltato la partita contro l'Hellas Verona torna a disposizione dell'allenatore bianconero.

Juventus che dovrebbe scendere in campo con l'ormai consueto 4-4-2. In porta confermato Szczesny, con Danilo, Bonucci, Chiellini e Alex Sandro a formare la linea di difesa a quattro. A centrocampo spazio a Locatelli e McKennie, gli unici due centrocampisti bianconeri a non aver deluso le aspettative nel corso delle ultime uscite. Sulle fasce ci saranno Cuadrado e Chiesa, subito titolare, con Dybala e Morata punte. In panchina Kulusevski e Bernardeschi sono pronti a subentrare a partita in corso e a spaccare la partita. Di seguito le probabili formazioni delle due squadre:

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, McKennie, Bernardeschi; Dybala, Chiesa.

Zenit (5-4-1): Kritsyuk; Sutormin, Chistyakov, Lovren, Rakitskiy, Kuzyaev; Karavaev, Mostovoy, Barrios, Wendel; Azmoun.