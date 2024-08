Juve, Zazzaroni: “Szczesny gioca a golf per 550mila euro al mese”

Intervenuto sul Corriere dello Sport il giornalista Ivan Zazzaroni ha parlato dei costosi esuberi della Juve

Il mercato della Juve è stato fin qui molto positivo ma al momento è completamente bloccato dagli esuberi. Giuntoli non riesce a vendere i giocatori ormai fuori rosa e per questo i nuovi acquisti non possono arrivare.

Juve, le parole di Zazzaroni

Intervenuto sul Corriere dello Sport il giornalista Ivan Zazzaroni ha detto: “Szczesny? Parliamo del miglior portiere della serie A (opinione personale) che per il momento gioca a golf a 550mila euro al mese e di un attaccante che sembrava destinato a scrivere la storia della Juve e della Nazionale ma che per ora non trova posto neppure nella geografia. Chiesa può affogare l’amarezza nel mezzo milione al mese che gli riconosce la società e nella prospettiva dell’ormai prossima libertà contrattuale”.