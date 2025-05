Juve, Zazzaroni: “Meglio il corto muso della musata…”

Intervenuto sul Corriere dello Sport Zazzaroni ha analizzato la prestazione della Juve contro la Lazio e la lotta Champions

Intervenuto sul Corriere dello Sport Zazzaroni ha detto: “Il corto muso è decisamente preferibile alla musata. Preferibile poiché senz’altro più salutare. Con Tudor il registro è certamente cambiato, la razionalità ha preso il sopravvento su una singolare forma di fantasia/arroganza, ma è anche lievemente peggiorato il rendimento della squadra che viaggia a una media-punti inferiore a quella della fin troppo breve avventura di Thiago: 1,71 contro 1,79. Ora davanti a sé la Juve che insegue disperatamente il quarto posto ha sei punti potenziali – Udinese a Torino, Venezia in Laguna – ma il livello delle sue ultime prestazioni non autorizza pensieri ottimistici. Molto – conclude – dipenderà dal risultato di Bergamo: nel caso in cui la Roma di Ranieri, il cui muso è cortissimo, riuscisse a battere anche l’Atalanta il futuro si tingerebbe di grigio tendente al nero”.

Juve, le parole di Zazzaroni

Sui pareggi contro Bologna e Lazio Tudor in conferenza stampa ha detto: "Va analizzato il momento e il peso specifico delle gare, abbiamo affrontato due big in trasferta e sono due pareggi che ci stanno, specialmente quello di Bologna. Sono convinto che ci saranno squadre che perderanno partite dove sono favorite, noi dovremo farci trovare pronti".