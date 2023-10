Juve, Zazzaroni: “Allegri e Cherubini all’ultima stagione in bianconero”

Ivan Zazzaroni, ospite a Pressing, ha parlato del presente e del futuro della Juventus. Ecco le sue parole: "Non è una questione di idee ma di caratteristiche. Non mi piaciuta la Juventus: si è difesa ma gli altri non aggredivano, e così non trovano sbocchi. Gasperini l'ha preparata in maniera intelligente e non ha lasciato vuoti per Chiesa. La classifica di adesso è quella che noi vedremo alla fine: le prime tre che vediamo oggi le vedremo alla fine magari distribuite diversamente. La Juventus arriverà quarta a meno che una delle tre davanti non salti".