Scaroni: “Ristrutturare gli stadi non è la soluzione. La Juve è un esempio”

Intervenuto a Rai GR Parlamento, Paolo Scaroni ha parlato della situazione stadi in Italia. Per il presidente del Milan la strada giusta sarebbe quella percorsa dalle società come la Juventus , riuscite nella costruzione di nuovi impianti di proprietà. Ecco le sue parole:

"L'Italia ha bisogno di stadi nuovi, non basta più ristrutturare gli stadi esistenti come per Italia `90. Basta andare all`estero per vedere che così i problemi non si risolvono. E` vero che non tutti i club hanno la disponibilità di intervenire, ma c`è una volontà soprattutto nelle proprietà straniere, sull'onda di Juventus, Sassuolo, Bologna, Fiorentina, di investire nel nostro calcio. Si deve solo fare quello che all`estero è stato fatto 20 anni fa, non c'è nulla da inventare, ma da fare se vogliamo che il nostro calcio resti al vertice nel mondo".