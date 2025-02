Juve, Yildiz sostituito dopo 45 minuti. Motta: “Scelta tecnica”

45 minuti in campo, poi il cambio: Yildiz contro il PSV ha deluso. Le parole di Motta sul talento della Juve

Quella contro il PSV non è stata la miglior partita di Kenan Yildiz con la maglia della Juve. Il turco è sceso in campo da titolare ma non è riuscito a lasciare il segno e per questo durante l’intervallo Thiago Motta ha deciso di sostituirlo. Dietro al cambio, quindi, nessun problema fisico, come confermato dall’allenatore bianconero in conferenza stampa: “È stata una scelta tecnica“.

Juve, le parole di Thiago Motta

Al suo posto è entrato Mbangula, che ha invece segnato la rete del definitivo 2-1. Su di lui Motta ha detto: “Sono contento che lui non sia contento, vuol dire l’esigenza che ha verso se stesso e la sua ambizione. Non ci ho parlato ma posso capire perché. Ha commesso qualche errore, con i tifosi che hanno avuto una reazione ed è il primo a dispiacersi. Sono molto soddisfatto di lui, non solo per il gol, va a pressare il portiere, torna, dribbla, sbaglia, continua. Cosa posso dire ad un giocatore così? L’anno scorso era in Next Gen e ora ci sta dando una grande mano. Atteggiamento fantastico, lavora sempre bene. Sono contento che lui non sia contento. Esigenza massima, ha un grande atteggiamento e lo ha dimostrato un’altra volta”. Nel frattempo arriva un’offerta da pazzi: 100 milioni per… <<<