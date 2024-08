Juve, Yildiz indosserà la maglia numero 10

La Juve ha deciso di dare la maglia numero 10 a Kenan Yildiz: il talento turco classe 2005 è sulle orme di Del Piero

Nel gioco del calcio ci sono numeri che non sono come gli altri, che hanno un significato particolare. Tra questi c’è sicuramente la maglia numero 10, che alla Juve è legata in maniera indissolubile a una leggenda come Alessandro Del Piero. Da questa stagione però lo sarà anche a Kenan Yildiz.

Juve, Yildiz indosserà la 10

I tifosi lo speravano da tempo e ora diventerà realtà: Yildiz indosserà la 10 di Del Piero. Il fantasista classe 2005, tra i talenti più brillanti del panorama calcistico mondiale, entrerà quindi nella storia del club bianconero. Un segno di fiducia da parte della Juve, che ha voluto premiare le qualità dell’attaccante turco, ormai simbolo della squadra e beniamino dei tifosi.