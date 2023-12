Yildiz vuole lasciare la Juve a gennaio: indiscrezione dalla Germania

Yildiz vuole lasciare la Juve a gennaio per trovare maggiore spazio: l'indiscrezione di mercato dalla Germania

Tanti complimenti, qualità sotto gli occhi di tutti ma pochissimo spazio nella Juve di Max: questa fin qui è stata la stagione di Kenan Yildiz . Allegri non fa altro che ricordare quanto sia forte, ma il talento turco ha visto il campo con il contagocce.

Per questo secondo quanto riportato da Sky Sport De, il classe 2005 starebbe pensando di lasciare Torino a gennaio, in prestito o a titolo definitivo .

L'obiettivo è quello di trovare più spazio, così da farsi le ossa e accrescere la sua esperienza. In giro per l'Europa molte squadre si sono dette interessate al suo cartellino, dalla Germania all'Inghilterra: staremo a vedere.