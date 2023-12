Davran: “Yildiz ricorda Del Piero. La Juve dovrebbe dargli più spazio”

Intervistato da Tmw, Cagri Davran , giornalista del quotidiano turco Fanatik, ha parlato del talento della Juventus Kenan Yildiz . Ecco le sue parole: "Le potenzialità di Yildiz sono conosciute sin da quando giocava con la Nazionale Under 17. Ha giocato con l'Under 21 per un periodo limitato e Vincenzo Montella lo ha chiamato subito per la maggiore. Credo per evitare di perderlo in favore della Germania, visto che ha doppia nazionalità. Le aspettative sono altissime su di lui e le sue performance estremamente buone. Lo paragoniamo a Del Piero nel modo di giocare".

Davran ha aggiunto: "La Juve molti attaccanti e per Kenan non è così semplice trovare spazio in mezzo a così tante stelle. La Juventus dovrebbe dargli più spazio. Dopotutto, i giocatori migliorano quando giocano di più e Kenan ha necessità di diventare uno dei possibili titolari per Allegri. Non credo che la Juve lo lascerà andare facilmente, probabilmente sceglieranno di vendere i giocatori più anziani e dargli più spazio in squadra. Può anche giocare a sinistra, come trequartista e come numero nove: può essere una buona cosa per Allegri".