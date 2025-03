Juve, Yildiz: “Vogliamo provare a continuare così”

Le parole dell'attaccante turco della Juve Kenan Yildiz al termine della partita di Serie A contro il Verona

Provando a tralasciare per un momento il pessimo percorso in Champions League e Coppa Italia, la Juve in Serie A grazie al 2-0 contro il Verona ha conquistato cinque vittorie consecutive. Una striscia di risultati importante, che ha permesso alla squadra di Thiago Motta di salire al quarto posto in classifica, a -6 dall’Inter. Ora pensare allo Scudetto non sembra più impossibile ma bisognerà affrontare una partita alla volta. Domenica prossima, infatti, la Vecchia Signora avrà lo scontro diretto con l’Atalanta terza, una partita da vincere a ogni costo. Al termine del match contro il Verona Kenan Yildiz ha detto: “Siamo professionisti, abbiamo dato il meglio sempre e vogliamo provare a continuare così: adesso dobbiamo guardare partita dopo partita“.

Juve, le parole di Thiago Motta

In conferenza stampa Thiago Motta ha poi detto: "L'atteggiamento c'è stato sempre, mi sono arrabbiato una volta e non mi arrabbierò più in questo senso perché abbiamo ragazzi responsabili. Ogni partita va letta a suo modo, la settimana prossima affronteremo una squadra diversa. Giocheremo una squadra che va in avanti, che va uomo su uomo. Vogliamo avere questa libertà in più di cambiare posizione e non dare riferimento alla squadra avversaria. Oggi abbiamo creato tanto, non abbiamo fatto gol e sono cose da migliorare. Sotto porta dobbiamo essere più decisi, più lucidi e prendere le migliori decisioni per andare in vantaggio prima".