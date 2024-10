Juve, numeri da sogno per Yildiz: Del Piero lo esalta

Entra e cambia la partita: la prestazione di Yildiz in Inter-Juve è stata super. Le parole di Del Piero sul numero 10 bianconero

La scelta di lasciare in panchina Yildiz e schierare Weah titolare era sembrata ai più una follia. Alla fine però Thiago Motta ha avuto ragione da vendere. L’americano da titolare ha segnato la rete del momentaneo 1-2 mentre il turco una volta subentrato dalla panchina ha segnato la doppietta che ha portato il match sul definitivo 4-4. Ad elogiare le qualità del numero 10 della Juve ci ha pensato una leggenda come Alex Del Piero che dagli studi di Sky Sport ha detto: “È un ragazzo serio, che sicuramente penserà adesso “che figata” e che ha aggiunto un altro mattoncino ma che domani penserà a come migliorare“.

Juve, i numeri di Yildiz

Sul proprio sito ufficiale la Juve ha pubblicato un approfondimento con i numeri da record di Kenan: “Due tiri in porta. Due gol. In pochi minuti, precisamente 10 e 20 dal suo ingresso in campo. Non male la serata di Kenan Yildiz, che però porta a casa da San Siro altri dati molto interessanti. Per esempio: è il primo giocatore subentrato a gara in corso a segnare una doppietta in una sfida tra Inter e Juventus in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria. Con un’età di 19 anni e 176 giorni è il più giovane giocatore a segnare almeno due gol in una singola sfida tra Inter e Juventus nella storia della Serie A.