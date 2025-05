Juve, per Yildiz sarà Champions o addio: fissato il prezzo

La Juve vuole a tutti i costi raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League: a rischiare è Yildiz

La stagione è ormai terminata ed è arrivato il momento di cominciare a fare il punto della situazione. Sono tanti i giocatori che hanno deluso in casa Juve, ben pochi quelli che hanno convinto. Inquadrare Yildiz in una di queste due categorie è complesso. Il turco ha un talento cristallino, ma che non sempre è riuscito a mostrare a pieno. Nonostante questo resta la punta di diamante della squadra, numero 10 del presente e, forse, anche del futuro. La permanenza di Kenan a Torino è infatti tutt’altro che scontata, soprattutto se contro il Venezia la Juve dovesse perdere e non qualificarsi alla prossima Champions League.

Juve, le ultime novità sul futuro di Yildiz

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, la Juve contro il Venezia dovrà vincere a ogni costo così da assicurarsi la qualificazione alla prossima Champions League. Se così non fosse il danno economico e d’immagine sarebbe molto importante e potrebbe costringere la Vecchia Signora a una cessione di spessore. I bianconeri non vorrebbero privarsi di Yildiz, ma a fronte di offerte da 70/80 milioni anche il turco potrebbe essere venduto. Ecco quindi che raggiungere la prossima Champions diventa ancor di più fondamentale: nessuno vuole essere costretto a salutare Yildiz. Nel frattempo arriva un aggiornamento esclusivo di calciomercato: De Bruyne alla Juve? <<<