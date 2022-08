Juve Women, tutte le statistiche del match contro il Racing Union

Si apre con una vittoria netta il percorso della Juve Women nella Uefa Women Champions League 2022/23 . La squadra di Joe Montemurro ha infatti battuto 4 a 0 il Racing Union e si prepara ora a sfidare le israeliane del Qiryat Gat , match valido per la qualificazione al secondo turno di UWCL. Le bianconere hanno convinto sotto ogni punto di vista, mettendo in campo una prestazione superlativa. Dopo l'ottima scorsa stagione, la squadra di Montemurro sembra aver iniziato nuovamente con il piede giusto. Sul proprio sito ufficiale la Juve ha voluto festeggiare la vittoria delle calciatrici bianconere pubblicando un interessante approfondimento con tutte le statistiche e le curiosità della partita. Ecco il comunicato:

" ANCORA MARTINA Come nella passata stagione, anche quest'anno è stata Martina Rosucci a segnare il primo gol delle Juventus Women in gare ufficiali. Quello di ieri sera ha un valore simbolico ancora più grande perchè è il primo delle bianconere da quando sono diventate professioniste.

TANTE BIANCONERE IN GOL Nella vittoria per 4-0 contro il Racing Union non si sono registrate doppiette. Sono andate a segno quattro giocatrici differenti: Rosucci, appunto, Girelli, Caruso e Bonfantini.