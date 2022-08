Montemurro: “Soddisfatti del risultato ma dobbiamo crescere”

Il tecnico della Juventus Women ha parlato dopo il successo ottenuto delle ragazze bianconere nella prima partita stagionale di Champions League

redazionejuvenews

La JuventusWomen ha vinto ieri sera la prima partita della stagione contro il RacingUnion per 4-0, imponendosi nettamente sulle colleghe nel campo di Vinovo, ed accedendo alla fase successiva della coppa. Il tecnico delle bianconere JoeMontemurro, ha parlato al termine della partita.

"Pur avendo avuto poco tempo per preparare questa partita, siamo soddisfatti per il risultato. Chiaramente possiamo crescere molto, ma quello di questa sera è stato un test molto utile per continuare a mettere in pratica quello che proviamo in allenamento e per cercare la nostra condizione migliore e la partita di domenica sarà un ulteriore stimolo in più. C’è entusiasmo all’interno del gruppo e questo è l’aspetto più importante".

"Non abbiamo giocato tanto, i ritmi erano un po' fuori tempo ma abbiamo provato cose nuove ed è stato importante farlo, le ragazze sono ancora tutte a livelli diversi, ci servono un paio di settimane per trovare l'equilibrio. Il ritmo è stato abbastanza alto per essere la prima, abbiamo provato 2-3 cose nuove e siamo riuscite a farlo. C'è da fare un applauso a tutta la squadra. Grosso si è inserita bene da centrocampo, anche Cernoia è entrata bene, Caruso, abbiamo fatto delle rotazioni a centrocampo. Boattin a desta come lo scorso anno, quando l'abbiamo vista entrare a centrocampo e abbiamo pensato di farle ricevere palla in zone dove può far male. Cose che stiamo provando".

"Bastano appena 11’ alle Juventus Women per trovare il primo gol della loro stagione e per incanalare nella direzione desiderata il match. A Vinovo finisce 4 a 0 per le bianconere che vincono la loro prima partita ufficiale da professioniste grazie alle reti di Rosucci, Girelli, Caruso e Bonfantini e domenica, sempre alle 20:30, affronteranno le israeliane del Qiryat Gat (vittoriose 5-0 sul Flora) nella finale del Mini Tournament della UEFA Women’s Champions League. La vincente accederà al secondo turno che si giocherà in una doppia sfida di andata e ritorno per qualificarsi alla fase a gironi della competizione. Il primo gol, come nella passata stagione, è stato proprio quello di Martina Rosucci. Una prestazione che è servita anche per testare la condizione delle bianconere alla loro prima gara ufficiale dopo aver disputata una sola amichevole per via degli impegni delle tantissime giocatrici coinvolte agli Europei con le rispettive Nazionali." (Juventus.com)