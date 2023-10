Juve Women-Sassuolo 4-0, Montemurro: “L’atteggiamento è cambiato”

Lisa Boattin ha aggiunto: "Stiamo crescendo, partita dopo partita, oggi abbiamo fatto un ottimo primo tempo. Ci sono ancora cose da migliorare, nella ripresa per esempio potevamo fare meglio; adesso ci aspettano due partite molto difficili e fondamentali, con la Fiorentina non sarà semplice e poi ci sarà la Roma. Dobbiamo restare concentrate e cercare di vincere, vogliamo migliorare questa striscia positiva; io gioco a disposizione del Mister, cerco di dare il meglio e ora mi sto concentrando sul lato destro del campo, per me anche una bella occasione di crescita. La fascia di Capitano? Un onore incredibile, un motivo di orgoglio, uno stimolo a dare sempre qualcosa in più".