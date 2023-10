Bellucci: “Il mio obiettivo è sempre stato quello di tornare alla Juve”

Melissa Bellucci , calciatrice della Juventus Women , ha detto la sua a Tuttojuve.com. Ecco le sue parole: "A gennaio per vari motivi e dinamiche non si è concretizzato il mio ritorno in bianconero e si vede che non era il momento. Ora credo di essere pronta e sono tanto felice di essere di tornata. Gli anni in prestito hanno rappresentato un percorso di crescita. Anno dopo anno mi sentivo sempre di più di avvicinarmi al mio obiettivo, quello di tornare alla Juventus.

Sto lavorando per una chiamata in azzurro. La mia ambizione è quella di giocare il prossimo Europeo. Soncin si è presentato con me durante il mio raduno in Under 23. Mi ha fatto una bella impressione e ha idee di rinnovamento. Soprattutto mi è piaciuto il fatto che chiamerà le giocatrici in base a quello che dimostreranno in campo".