Dai clean sheet fino a Cantore: tutte le stats post Sampdoria-Juve Women

redazionejuvenews

Ennesima vittoria stagionale per la Juve Women di Montemurro, che ieri ha battuto la Sampdoria 4-0. I quattro gol, che portano le firme di Nilden (doppietta), Bonansea e Cantore, permettono alle bianconere di salire a quota 14 punti in campionato, 2 in meno dell'Inter capolista. Sul proprio sito ufficiale il club bianconero ha pubblicato una serie di interessanti statistiche sul match:

"La Juventus ha collezionato due clean sheet di fila in Serie A per la prima volta da dicembre 2021 (tre in quel caso contro Sampdoria, Lazio e Sassuolo).

La Juventus è solo la seconda squadra dopo il Milan contro la quale la Sampdoria conta tre sconfitte in Serie A ed ha realizzato 11 gol nelle gare esterne di questo campionato, almeno tre più di qualsiasi altra squadra.

Questa è la prima volta che la Sampdoria subisce più di tre reti in un match casalingo di Serie A.

Due vittorie e un pareggio per la Juventus nelle prime tre trasferte di questo campionato: le bianconere sono rimaste imbattute nelle prime tre gare esterne stagionali di Serie A in cinque delle sei stagioni di massima serie (unica eccezione nel 2018/19 - 2V, 1N).

Terza rete per Sofia Cantore contro la Sampdoria in Serie A, la giocatrice ha trovato la via delle rete in entrambe le ultime due gare di massima serie contro le blucerchiate". (juventus.com)