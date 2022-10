Juventus Women, larga vittoria contro la Sampdoria: finisce 0-4

La Juventus Women ha strapazzato la Sampdoria per 4-0, avvicinandosi così nel migliore dei modi alla partita di Champions.

redazionejuvenews

La JuventusWomen di Joe Montemurro ha battuto la Sampdoria per 4-0, rimanendo così in scia delle squadre in vetta alla classifica. Ecco il report del club bianconero: "La Juve si avvicina alla Champions League nel migliore dei modi: vittoria esterna e poker a casa della Samp e seconda vittoria consecutiva in campionato. LA PARTITA La squadra di Montemurro scende in campo con una formazione esperta, quasi "storica". Sette titolari su 11 sono le ragazze che sono in bianconero dall'inizio della vita delle Juventus Women, cifra che sale a 8 se si considera Cristiana Girelli, che è arrivata al secondo anno.

La Juve parte forte, dopo solo 1 minuto Rosucci impegna Odden, mentre al settimo Nilden stampa sul palo un gran destro. Si preannuncia un monologo bianconero? Non proprio: la Sampdoria reagisce bene, prende un palo con Gago all'11, involata davanti a Peyraud-Magnin, e sempre con Gago va vicina al gol 5 minuti dopo, spedendo fuori da posizione favorevolissima. Non è finita: al 25' PPM è strepitosa, prima su Tarenzi e poi su De Rita. La Juve dopo il triplice pericolo si scuote, e lo fa in modo decisivo: fra il 40' e il 45', infatti, va in gol per ben 2 volte.

Il gol del vantaggio è di Nilden, che chiude un triangolo con Caruso e supera Odden col mancino. Lo zero a due arriva sul finire del tempo: Nilden diventa autrice di assist, e manda in porta Bonansea, che la piazza col destro. La partita si è messa bene per le bianconere, che adesso sono in fiducia: al 54' Nilden scalda ancora i guantoni al portiere della Samp. La ripresa vede la Juve gestire, e farsi ancora pericolosa con Bonfantini (alto al 67'), per poi chiudere il tris al 77', ancora con Nilden, che festeggia la sua doppietta personale. Ora le bianconere sono padrone del match, e dilagano: all'81' Cantore cala il poker. Si rientra da Genova come meglio non si potrebbe: quattro gol ed entusiasmo per preparare al meglio la Champions".