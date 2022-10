Bonansea: “Felice di ritrovare il gol, ora testa alla Champions”

Anche Joe Montemurro, tecnico del club bianconero, ha analizzato il match vinto per 4-0 contro le blucerchiate, parlando anche della Champions: "L’inizio è stato ricco di occasioni da una parte e dell’altra, conoscevamo la Samp e la sua capacità di lanciare Gago, per questo abbiamo cercato di evitare quella giocata anche se siamo state un po’ lunghe e non sempre ci siamo riuscite come avremmo voluto. Nel calcio moderno non segnano solo gli attaccanti, abbiamo bisogno dei gol di tutti, anche centrocampisti e difensori e quindi oggi sono contento.