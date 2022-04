Juve Women, le parole di Montemurro e Hyyrynen post Sampdoria

Vittoria per la Juve Women contro la Sampdoria! Le parole di Montemurro e Hyyrynen al termine della partita

redazionejuvenews

Dopo la dolorosa sconfitta contro il Lione e la conseguente eliminazione dalla Uefa Women Champions League, la Juve Women aveva bisogno di tornare subito a vincere, di ripartire. Per questo le ragazze di Joe Montemurro sono scese in campo contro la Sampdoria con un unico obiettivo: portare a casa i tre punti. Detto, fatto, vittoria per 3 a 1 che fa tornare il sorriso sulla bocca di tutti. Ora testa alla Lazio, prossima avversaria nel cammino bianconero.

Intervistato al termine della partita, l'allenatore della Juve Women Joe Montemurro ha analizzato la partita: «Oggi penso che si sia vista la grande professionalità della squadra. Quando affronti squadre come la Sampdoria, che sono state brave a raggiungere con anticipo i propri obiettivi stagionali e che di conseguenza ti affrontano a mente libera, l’esito del match non è mai scontato. Le ragazze sono state brave a indirizzare la gara già dopo la fine del primo tempo, con i gol di Cristiana e Barbara. Nella ripresa ci sono state diverse sostituzioni che, di fatto, non hanno cambiato l’atteggiamento propositivo della squadra e questo è un altro segnale importante. L’unica nota da migliorare è quella legata alla gestione del vantaggio. Sul 3-0 abbiamo abbassato un po’ l’attenzione subendo gol. Sicuramente, però, ci sono anche i meriti della Sampdoria che non ha mai mollato e con merito ha trovato la rete».

Poi è stato il turno di Tuija Hyyrynen: «Siamo contente per esserci qualificate matematicamente alla prossima edizione della Champions League, ma non basta. Siamo prime in classifica e vogliamo ovviamente vincere il campionato. Oggi ho avuto l’onore di indossare un’altra volta la fascia da capitano e ho provato sensazioni bellissime. Adesso ci sarà la pausa e al rientro dagli impegni con le Nazionali sarà fondamentale tornare con la giusta determinazione per le ultime importanti sfide che ci aspettano».