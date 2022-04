Juventus Women, fuori con onore dalla Champions League

La Juventus Women è stata eliminata dalla Champions League femminile, un risultato che fa male ma che certificata il valore delle bianconere.

redazionejuvenews

Nei quarti di finale di ritorno della Champions League la Juventus Women è stata eliminata dal Lione con il risultato di 3-1, inutile la vittoria delle bianconere per 2-1 all'andata. Ecco la nota del sito del club piemontese sulla partita: "Ci si aspettava un Lione arrembante, in campo c’è invece una Juve solida, caparbia, ma soprattutto ordinata e pronta a sfruttare le non poche sbavature del reparto arretrato di casa. La prima metà del primo tempo è dunque in perfetto equilibrio, con l’OL a fare la partita ma senza rendersi quasi mai pericolosa. La Juve dà l’impressione di essere pronta a colpire in qualsiasi momento, e se ci fosse qualche dubbio, al 23’ ci pensa Bonansea a suonare la carica, andandosene via sull’out di sinistra e trovando Hurtig in ottima posizione in area: il tiro di Lina è respinto ed è un peccato, perché poteva davvero essere la svolta del match.

La svolta, al contrario, arriva poco dopo: al 32’ Hegerberg, assente all’andata, fa sentire tutto il suo peso in attacco, raccoglie un cross di Bacha e porta in vantaggio l’OL. La partita gira, anche perché l’uno-due arriva poco dopo: al 35’ altro cross, altro colpo di testa (Malard), altro gol. La Juve vede in due minuti sbriciolarsi il suo piano gara: adesso sono le bianconere a dover fare la partita, ma di tempo ce n’è. Il problema, per le bianconere, è che il secondo tempo è per molto tempo un lungo monologo delle padrone di casa: per lunghi minuti la Juve fatica a uscire dalla sua area di rigore, e al 73’ arriva il tris del Lione, firmato Macario, che si libera con una giravolta dalla marcatura di Sara Gama in area e spedisce all’angolino una gran conclusione.

A questo punto la Juve si rialza, ricomincia a fare gioco, alza il baricentro e riesce anche a riaprire, partita e qualificazione, col gran gol di testa di Staskova all’84’, su corner battuto da destra da Cernoia. Un gol, quello bianconero, che però non cambia l’esito della doppia sfida e semmai rende un po’ più amaro il finale, che però non deve far dimenticare una cosa, molto importante: la Juve è una realtà europea, esce a testa altissima contro una big e ha scritto un’importante pagina della sua – giovanissima – storia."