Juve Women-Sampdoria 3-1: in gol Girelli, Bonansea e Caruso

Bellissima vittoria per la Juve Women di Joe Montemurro, che ha battuto 3 a 1 la Sampdoria grazie ai gol di Girelli, Bonansea e Caruso

redazionejuvenews

Ennesima vittoria stagionale per la Juve Women, che si porta a casa i tre punti contro la Sampdoria. Ecco il resoconto pubblicato sul sito del club bianconero: "La gara di andata contro le blucerchiate, la prima in assoluto tra Juventus e Sampdoria, aveva visto le bianconere imporsi 1-0 soltanto nel finale dopo una partita bloccata e molto combattuta. E il match di questo pomeriggio è iniziato proprio sulla falsariga di quello di inizio novembre. Le liguri sono ben organizzate, compatte tra i reparti, e per le padrone di casa non è semplice trovare gli spazi giusti per fare male. La prima metà di gara, dunque, scorre senza regalare grandi emozioni, eccezion fatta per una conclusione dalla lunga distanza di Bonansea deviata in corner da un’attenta Ortiz. A proposito di calci d’angolo, quattro giri di orologio più tardi, è proprio dagli sviluppi di un tiro dalla bandierina che la Juve passa in vantaggio con il colpo di testa di Girelli.

Le bianconere riescono nel compito più difficile probabilmente, quello di sbloccare una gara non semplice. E poco dopo la mezz’ora, quattro minuti più tardi, trovano il raddoppio sulle ali dell’entusiasmo: il 2-0, sempre dagli sviluppi di un corner, porta la firma di Barbara Bonansea che è la più veloce a sfruttare una respinta non perfetta dell’estremo difensore della Samp. Di fatto la prima frazione non regala ulteriori spunti dopo la seconda rete delle padrone di casa e al duplice fischio le due squadre tornano negli spogliatoi.

Il copione della ripresa non cambia: la Juve, con diverse giocatrici subentrate dalla panchina, continua a mantenere il controllo della gara rischiando davvero poco o nulla. Sicuramente sono più le bianconere ad andare vicine al tris piuttosto che le blucerchiate al gol del 2-1. Nello specifico, sono tre le occasioni capitate sui piedi di Bonansea per la sua doppietta personale, ma il punteggio non cambia. Come dicevamo, però, il tris era nell’aria e al 72’ diventa realtà: Boattin, una delle bianconere subentrare a gara in corso, prende il tempo a Spinelli e viene messa giù in area di rigore. Dal dischetto si presenta Caruso che spiazza Ortiz e cala il tris. Rigore perfetto per la numero 21 e gara ben indirizzata, a circa venti minuti dalla fine. Il 3-0 allenta un po’ la tensione in campo delle bianconere e al minuto 83 prova ad approfittarne la formazione ligure con il gol della neo entrata Bargi. La rete subìta scuote immediatamente le campionesse d’Italia in carica che con Nilden vanno a un passo dal poker. Nell’ultimo dei tre minuti di recupero la Samp prova a segnare anche la seconda rete con una bellissima punizione di Battelani respinta da un super intervento di Peyraud-Magnin. Ed è con quest’ultima emozione che si chiude la partita a Vinovo, con un’altra preziosa vittoria delle ragazze guidate da Mister Montemurro". (juventus.com)