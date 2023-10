Juve Women, Rosucci: “Pubblico sempre più caldo. Sono già nel sogno”

"Il nostro pubblico ci segue sempre di più. Quando giochiamo in casa lo stadio è sempre tutto pieno. È una responsabilità. Dovremo essere brave a non deluderli, a creare ancora più curiosità ed entusiasmo intorno alla squadra. Quella con il Milan per noi è stata una vittoria molto importante, arrivata alla fine di una partita secondo me dominata. Una vittoria importante come tutte le altre perché per costruire un castello bisogna saper mettere un mattoncino dietro l’altro. E siamo solo all’inizio. Noi costruiamo il nostro castello senza guardare le altre. Pensiamo a noi perché abbiamo le qualità per poter pensare solo a noi stesse. Se faremo bene il nostro lavoro potremo costruire un castello molto alto. La nostra rivale è assolutamente la Roma. La Juve? Sinceramente non lo sognavo nemmeno perché non pensavo potesse esistere un sogno così bello. Mi ci sono ritrovata, lo sto vivendo e me lo voglio tenere stretto".