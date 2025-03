Juve Women, i risultati della Viareggio Cup

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women, parlando anche della partita nel Viareggio Cup.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche dei risultati nella Viareggio Cup. Ecco il comunicato: “Non mancano le emozioni nel pomeriggio bianconero alla Viareggio Women’s Cup. Le bianconere dopo il pari di ieri avevano bisogno di otto gol per andare in FInale, e ce la fanno, per il rotto della cuffia, contro la SPAL. Ferraresi apre le marcature al 37′ del primo tempo, poi nella ripresa è Santarella a raddoppiare al 47′”.

Le altre azioni della partita

"Passano appena due minuti e Tosello firma il tris al 49′, prima che Santarella torni protagonista con altre due reti, al 51′ e al 78′, completando la sua tripletta. Al 80′ arriva la firma di Copelli, seguita dal secondo sigillo personale di Ferraresi al 82′. Chiude il match Tosello, che mette a segno la sua doppietta al 93′, ed è il gol che vale la Finale. Appuntamento il 21 marzo alle 15 a Seravezza, contro il Milan".