Juve Women, Montemurro: “Non ho dubbi che contro la Roma sarà una bella partita”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Roma l'allenatore della Juve Women Joe Montemurro ha detto: "Contro la Fiorentina è stato un bello spettacolo dal punto di vista del gioco, ma in generale per l'immagine del calcio femminile italiano. Spero che lo stesso possa accadere contro laRoma, ma non ho dubbi che sarà una bella partita anche perchè affronteremo la squadra campione d'Italia in carica, una delle più forti in Europa, con una rosa davvero molto importante. Detto questo, noi dovremo pensare soltanto a giocare la nostra gara, come sappiamo, consapevoli del valore delle nostre avversarie".