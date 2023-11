Juventus Women-Roma, i gol più belli delle sfide del passato

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato un approfondimento sulle partita con la Roma . Ecco la nota: "IL PRIMO E L'ULTIMO A VINOVO Vinovo è stata la casa delle Juventus Women fino a questa stagione. Nell'attesa della prima volta a Biella, riviviamo le reti che hanno aperto e chiuso i duelli tra bianconere e giallorosse a Vinovo. Il primo gol portò la firma di Barbara Bonansea, nella stagione 2018/19, l'ultimo di Sofie Junge Pedersen la scorsa annata. L'ultimo gol della danese in bianconero. LA PERLA DI ROSUCCI Semplicemente uno dei gol più belli della storia delle Juventus Women. 2 ottobre 2021, Roma-Juve è già un big match. Giallorosse in vantaggio, ma la Juve non molla e, per ribaltarla, serve una magia di Martina Rosucci. Conclusione dalla distanza imprendibile e meravigliosa per l'1-1 che fa trovare alle bianconere enerige extra. Il gol di Staskova nel finale completerà la rimonta.

GIRELLI SOTTO LA GRANDINE Con il passare degli anni, Juve e Roma finiscono per giocarsi tutto. Campionato e coppe nazionali. Nel 2021, in Supercoppa Italiana, bianconere e giallorosse si affrontano in semifinale e viene fuori una gara piena di emozioni. Si comincia col sole, si chiude sotto una grandine battente che addirittura rinvia l'inizio dei tempi supplementari. Dopo l'1-1 dei 90 minuti, il match sembra inevitabilmente diretto verso i calci di rigore, ma come spesso è accaduto Cristiana Girelli cambia la storia. Colpo di testa nel finale e 2-1 che vale l'accesso al match decisivo per la conquista del trofeo, poi vinto. GAMA ALL'ULTIMO RESPIRO Stagione 2021/22. Le Juventus Women hanno vinto Supercoppa e campionato e hanno la possibilità, per la prima volta, di conquistare tutti e tre i trofei disponibili in patria nella stessa annata sportiva. L'ultimo ostacolo sulla strada del "Treble" è la Roma, la più ostica delle avversarie affrontate in stagione. Si gioca a Ferrara, dopo una stagione lunghissima e con un clima già estivo. Passano in vantaggio le giallorosse grazie al rigore di Andressa, pareggia la Juve con il rigore di Girelli, e poi... Poi spunta Sara Gama. La capitana piazza, in dirittura d'arrivo, la zampata che vale la spallata decisiva alle avversarie, tagliate fuori dalla corsa al trofeo. Un gol che vale la storia. Indimenticabile.