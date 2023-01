Juve Women, Montemurro: “Contro il Brescia ci saranno cambiamenti”

Il 2023 per la Juve è iniziato nel migliore dei modi, con le vittorie della prima squadra e della Women . La formazione di Joe Montemurro, infatti, ha vinto oggi per 3-1 contro il Cittadella , prima partita della fase a gironi di Coppa Italia. Le bianconere hanno portato a casa i tre punti grazie alle reti di Zamanian, Bonfantini e Girelli . Terminata la lunga pausa invernale, quindi, la Juve Women ha ripreso da dove aveva lasciato, tornando subito a vincere. Domenica 8 gennaio alle 14:30 andrà in scena la seconda e ultima partita dei gironi, contro il Brescia .

"In queste settimane voglio visionare con attenzione anche alcune giovani - ha continuato l'allenatore della Juve Women. Contro il Brescia ci saranno dei cambiamenti, questa settimana sarà molto utile per inserire idee, ovviamente sarà importante poi conquistare il passaggio del turno. Voglio complimentarmi con il Cittadella anche per l'ambiente: abbiamo trovato una bella atmosfera in un bello stadio". (juventus.com)