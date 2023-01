Juve Women, vittoria per 3-1 contro il Cittadella in Coppa Italia

E' terminata 1-3 la partita tra Cittadella e Juve Women , con le bianconere che vincono la prima partita della fase a gironi di Coppa Italia. La squadra di Joe Montemurro porta a casa i tre punti in una partita molto equilibrato grazie alle reti di Zamanian, Bonfantini e Girelli . Sul proprio sito ufficiale il club bianconero ha pubblicato il resoconto del match. Ecco il comunicato:

"Dopo il successo della Prima Squadra maschile contro la Cremonese è arrivata la vittoria anche della Juventus Women che ha iniziato nel migliore modo possibile il suo 2023. Le bianconere, nella gara di apertura della fase a gironi di Coppa Italia, si sono imposte 1-3 al "Pier Cesare Tombolato" di Cittadella. Tre punti importanti arrivati grazie alle firme di Zamanian e Bonfantini nel primo tempo e di Girelli nella ripresa. Domenica secondo e ultimo appuntamento di questa fase della competizione: sempre in trasferta, questa volta a Brescia.

La squadra di Mister Montemurro è scesa in campo contro la formazione veneta con il lutto al braccio per ricordare Ernesto Castano, scomparso nella giornata di oggi, giovedì 5 gennaio. Il match contro il Cittadella ha visto l'esordio in maglia bianconera di Forcinella e della giovanissima classe 2004 Mounecif, centrocampista dell'Under 19 femminile". (juventus.com)