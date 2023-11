Juve Women, Montemurro: “Contro il Como sarà una prova di maturità”

In vista del match di Serie A femminile contro il Como l'allenatore della Juve Women Montemurro è intervenuto in conferenza stampa

In vista del match contro il Como l'allenatore della Juve Women Montemurro in conferenza stampa ha detto: "La squadra sta bene, sta recuperando freschezza mentale, perché prima della Roma c’è stata anche la pausa delle Nazionali. Non siamo molto abituati a perdere, quindi logicamente quando succede è qualcosa che lascia il segno . Le ragazze sanno che giocano in un grande club , in cui la sconfitta è qualcosa che fa male. Da qui però ripartiamo, capendo dove abbiamo sbagliato, riflettendo insieme; questa settimana abbiamo lavorato con grande concentrazione e grande intensità".

"Domenica mi aspetto di vedere una maturità del gruppo: dobbiamo gestire la partita come siamo abituati e come vogliamo - ha continuato -, una sconfitta non deve cambiare i nostri piani di gioco, perché anche le statistiche confermano che stiamo lavorando bene, in tutte le fasi. Per esempio, contro la Roma abbiamo avuto una gran possesso palla e abbiamo sviluppato molte più azioni di attacco di loro, ma l’importante è finalizzare, e contro squadre di buon livello non si può sbagliare niente".