Juve Women, Lenzini: “Voglio crescere e vincere altri trofei”

Tramite il sito ufficiale del club, Martina Lenzini ha parlato dopo il rinnovo di contratto firmato molto recentemente con la Juventus Women. Ecco cosa ha detto: "Per descrivere quello che mi fa provare questo rinnovo userei due parole: emozione e amore. Sono collegate. L’amore per la Juve nasce da quando sono piccola e questa parola racchiude tutto quello che ho vissuto: il tifo da bambina, arrivare il primo anno, andare via per poi tornare, confermarsi e arrivare a questo rinnovo. In ogni partita ci metto l’amore per la maglia e per i colori bianconeri e questo mi emoziona. Ogni cosa che riguarda la Juve mi provoca un’emozione dentro. L’altro giorno al museo per la consegna della maglia è scesa qualche lacrima, perché vedere quella maglia lì per me è indescrivibile. C’è il mio nome nella storia della Juve".