Juve Women, tutte le statistiche in vista del Derby d’Italia contro l’Inter

Da Girelli fino a Boattin passando per Beerensteyn e Aprile: tutte le statistiche in vista del match di Serie A tra Juve Women e Inter

Sul proprio sito ufficiale la Juve ha pubblicato alcune statistiche sulle calciatrici bianconere e dell'Inter, che oggi alle 14:30 si sfideranno in Serie A. Ecco il comunicato: "Lineth Beerensteyn, prima olandese a trovare il gol in Serie A con la Juventus grazie alla doppietta sul Como nella scorsa giornata, non va a bersaglio in due presenze di fila in campionato da novembre 2020 (tre con la maglia del Bayern Monaco nella Frauen-Bundesliga).