Montemurro: “Inter squadra forte, serve freschezza mentale e fisica”

Se per la squadra di Massimiliano Allegri è la vigilia del match contro la Salernitana , la squadra femminile invece è attesa da un big match. Domani, alle 14:30 la Juventus Women affronterà l'Inter . Entrambe le squadre arrivano al Derby d'Italia dopo aver vinto la prima partita di campionato. Il tecnico bianconero Joe Montemurro ha parlato ai microfoni di JTV, presentando la sfida: "Abbiamo studiato questo mese con lo staff ed è un mese molto interessante. Da quando sono qui forse è il mese più difficile dell’anno . L’Inter è una squadra forte, allenata molto bene, hanno anche fatto bene nel mercato e lo abbiamo visto anche nella prima partita. Mi aspetto una gara difficile ".

L'atteggiamento da tenere in questo momento della stagione: "Una freschezza mentale . Con tante partite, tanti pensieri, vittoria o non vittoria, è importante che le ragazze tengano il focus su ogni partita, la freschezza mentale e fisica . Molte rientrano da partite importanti con la nazionale. Vogliamo essere al top, giocare contro le migliori, e io sono contento di affrontarli".

Sui nuovi acquisti: "Non c’è stato molto tempo per pensarci, le abbiamo buttate lì dentro al gruppo, vedo molti sorrisi e vedo che portano abitudini avute nelle altre società. Non vedo problemi, si sono integrate bene nel gruppo e andando avanti capiranno l’importanza del gruppo e di questo grande club".