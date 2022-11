Juve Women, le convocate per il Como: assente Sara Gama

Dopo il bel pareggio contro l' Arsenal in UWCL , la Juve Women si prepara a affrontare il Como in Serie A, match in programma domenica 27 settembre alle 14:30 . In vista del match il club bianconero ha reso note le convocate : "Aprile, Pedersen, Cernoia, Rosucci, Cantore, Girelli, Bonansea, Lundorf, Boattin, Grosso, Peyraud Magnin, Beerensteyn, Zamanian, Caruso, Bonfantini, Salvai, Arcengeli, Sembrant, Duljan, Forcinella, Lenzini".

Alla vigilia del match mister Montemurro ha presentato la sfida in conferenza stampa: “Da partite come queste si vede la vera forza della squadra, il campionato in genere è cresciuto e ci sono tante squadre che con forza hanno vinto nei minuti finali. Contro il Parma è stata una gara importante che ha permesso di trovare continuità. Ho notato molto la crescita del campionato dove le squadre hanno completato rose importanti. Secondo me è stato importante l’inserimento di giocatrici che hanno fatto carriera in società, anche le giocatrici straniere sono di alto livello ed è aumentato il bagaglio tecnico-tattico. Ogni partita è difficile e ci vuole continuità, sicuramente abbiamo assistito a una crescita in breve tempo“.